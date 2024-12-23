'Оказались в окружении': в 110 бригаде раскрыли детали расстрела пленных воинов

Четверо военных укрывались в частном доме, а после окружения вышли по одному с поднятыми руками. Россияне их расстреляли.

В 110 отдельной механизированной бригаде имени Марка Безручко раскрыли детали расстрела четырех военнопленных россиянами. Как рассказал пресс-офицер бригады Иван Секач, очередное военное преступление оккупанты совершили на Времовском направлении в Волновахском районе, передает Суспільне Донбас.

"На их позиции было шесть человек. Начался артобстрел. С их доклада знаем, что двое военнослужащих погибли от обстрела. Четверо оказались в окружении", - рассказал Секач.

Воины укрывались в частном доме, а когда враг окружил их, то начали выходить по одному. Двух пленных враг оставил лежать на земле, а еще двух вывели на дорогу. После этого пленных расстреляли из автоматов.

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О расстреле пленных бригада узнала из перехватов российских разговоров. Кроме того, военное преступление зафиксировал украинский дрон. Секач добавил, что командиры оккупантов отдают приказы на расстрел украинских военнопленных, чтобы не сбавлять темпы наступления. Доступа к телам погибших нет, официально они поданы как "без вести пропавшие".

Прокуратура уже начала досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Военные преступления россиян: последние новости

Как писал УНИАН, россияне систематически казнят пленных бойцов Сил обороны и даже гражданских украинцев в зоне боевых действий. Последний известный такой случай произошел всего несколько дней назад на Покровском направлении. По данным Офиса Генпрокурора, оккупанты казнили шестерых пленных.

Также мы рассказывали, что в конце октября в только что оккупированном городе Селидово россияне расстреляли гражданское авто и двух женщин.

Во время допроса российский захватчик, который попал в плен к пограничникам бригады "Форпост" рассказал, что перед выходом на позиции ему приказали "обнулять" пленных и не сдаваться.

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