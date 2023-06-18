Россияне обстреляли город Белополье из артиллерии.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Белополье, что в Сумской области. В результате обстрела погибли отец с ребенком

Как сообщает Сумская областная военная администрация, враг ударил по городу из артиллерии.

"Сегодня в результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли гражданские лица - отец и сын", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уточненная информация будет предоставлена дополнительно.

"Российские террористы цинично применяют свое оружие против мирных людей, давно потеряв все человеческое. Враг в очередной раз подтвердил свои преступные намерения - уничтожить наш народ", - отметил глава ОВА Владимир Артюх.

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как известно, россияне ежедневно обстреливают пограничные общины Сумщины, в частности из минометов, артиллерии и дронов.

В частности, этой ночью и утром враг совершил 12 обстрелов приграничья Сумской области. Всего было зафиксировано 59 взрывов в 6 громадах. В результате обстрела повреждения получили частные дома.

По данным Генштаба ВСУ, за эти сутки россияне нанесли более 40 авиационных ударов по Украине и совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Есть погибшие и раненые гражданские, среди них - дети. Также повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура.

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