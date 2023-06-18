Ликвидирован вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных дрона типа "Shahed" и пять разведывательных беспилотников.

Сегодня украинские военные ударили по российским пунктам управления, скоплению вражеских военных, зенитно-ракетным комплексам противникам и его складам боеприпасов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинская авиация в эти сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага.

Кроме того, уничтожен вражеский вертолет Ка-52, три иранских ударных дрона типа "Shahed" и пять разведывательных беспилотников.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток ударили по двум пунктам управления, четырем зенитно-ракетным комплексам, двум районам скопления российских военных и их техники, а также двум вражеским складам боеприпасов.

В то же время российские захватчики продолжают терроризировать и убивать мирное население Украины, нанося удары как по военным, так и по гражданским объектам.

В эти сутки россияне нанесли более 40 авиационных ударов и совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура", - рассказали в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские войска на Таврическом направлении ликвидировали и ранили более четырех рот россиян.

Также было уничтожено и повреждено 77 единиц военной техники оккупантов.

В частности, вертолет Ка-52, 24 танка, 12 боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, три легких бронированных тягача, два бронетранспортера, два беспилотника "Орлан-10", беспилотник "Zala" и противотанковый ракетный комплекс "Штурм-С".

Кроме того, было уничтожено 12 мест хранения боеприпасов врага.

Всего за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 650 российских террористов, а общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года составляют 219 тыс. 820 человек.

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