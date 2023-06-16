Одного ребенка госпитализировали.

Российские оккупанты в течение 15 июня совершили 21 обстрел приграничья Сумской области. По состоянию на 21:00 было зафиксировано 98 взрывов. Вследствие атак пострадали дети.

Как сообщили в Сумской ОВА, под вражеским огнем были Краснопольская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Свесская, Середино-Будская громады.

"Глуховская громада: были минометные обстрелы (19 взрывов). В результате одного из обстрелов (3 взрыва) ранения получили 3 детей (2010 г. р., 2013 г. р. и 2014 г. р.). Один ребенок госпитализирован, другим оказана медицинская помощь без госпитализации", – говорится в сообщении.

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По территории Эсманской громады выпустили. В то же время в Белопольской громаде зафиксировали 23 взрыва. Кроме того, был осуществлен авиаудар с вертолета – враг выпустил 9 неуправляемых ракет.

В Свесской громаде прогремели 4 взрыва. По Середино-Будской громаде осуществлен авиаудар с вертолета – противник выпустил 5 ракет.

"Также были минометные обстрелы (15 взрывов). В результате одного из минометных обстрелов произошло возгорание кровли 2-этажного административного здания предприятия. Николаевская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов). Краснопольская громада: был минометный обстрел (1 взрыв)", – добавили в ОВА.

Обстрелы украинских городов оккупантами

15 июня российские оккупационные войска обстреляли Херсонщину. В результате атаки погиб человек, еще одного с ранениями доставили в больницу. Под вражеским огнем оказались Казацкое и Берислав, где 55-летний мужчина погиб в собственной квартире.

Днем ранее россияне ударили по Херсону. Пострадали двое волонтеров, которые помогали проводить эвакуацию гражданских. Один из них – иностранец.

Ночью 13 июня оккупанты совершили ракетный удар по Кривому Рогу. Жертвами обстрела стали 13 человек, более 30 пострадали. Также повреждено около 400 квартир.

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