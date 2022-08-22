Военный обозреватель считает, что РФ пойдет на провокации.

В течение 23-25 августа Украине могут грозить массированные удары со стороны России - она сосредоточила возле границы ракетные комплексы и авиационные силы.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 канала.

"Похоже, что действительно готовятся неприятности к праздникам Независимости и к этому надо быть готовым. Мы действительно готовимся на 23-25 августа, поскольку знаем тягостность Российской Федерации к этакому символизму, что есть День независимости и полгода с начала широкомасштабной агрессии", - говорит он.

Попович также прокомментировал закрытие Россией воздушного пространства в трех граничащих с Украиной областях. По его мнению, это свидетельствует о готовности применять авиационные силы.

"Есть два предположения, почему это делается. Первое - это опасение "хлопка" в этих регионах. Второе - это подготовка к ракетным обстрелам и возможным авиационным ударам по территории Украины", - пояснил аналитик.

Он озвучил предварительные данные: вдоль границы РФ рассредоточила около 430 боевых самолетов и более 300 вертолетов.

"Это также может быть направлено на нанесение возможных ракетных ударов по территории Украины. Также есть носители "Калибров" в Черном море и те ракетные системы, которые сосредотачиваются в беларуси", - считает Попович.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Недавно украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.