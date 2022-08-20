Глава государства призвал сограждан противостоять любым враждебным провокациям.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое и что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно - гадкое и жестокое", - отметил президент.

Одна из ключевых задач врага, добавил он, - унизить украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить неверие, страх и конфликты.

"Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять любым вражеским провокациям - столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все свои удары и за тот террор - за Харьков, за Донбасс, за "Азовсталь", за Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города", - подчеркнул Зеленский.

Так, подчеркнул он, все украинцы должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе.

Ранее украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.

Высказался на тему угрозы удара по Киеву и советник главы ОПУ Алексей Арестович.