Российский так называемый мирный план остается категорически неприемлемым для 75% украинцев. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного в течение 26 ноября-13 декабря 2025 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В то же время только 17% украинцев готовы на российскую версию мира.

При этом КМИС отмечает, что условный план России таков:

  • США и Европа отменяют все санкции против России;
  • русский язык получает официальный статус;
  • Украина должна существенно сократить армию и ограничить вооружение;
  • Украина навсегда отказывается от членства в НАТО, а Запад не может больше поставлять оружие Украине;
  • Россия имеет право определять, какими будут гарантии безопасности для Украины, и будет одной из стран-гарантов безопасности Украины;
  • Украина выводит войска из части Донецкой области, которую сейчас контролирует, то есть из Краматорска, Славянска и других городов;
  • Украина официально признает Крым, Донецкую и Луганскую области частью России и навсегда отказывается от них;
  • Россия сохраняет контроль над оккупированными частями Херсонщины и Запорожья.

В то же время 72% украинцев (хоть преимущественно и без энтузиазма), но готовы одобрить план Европы и Украины. Лишь 14% категорически отвергают его. При этом, в сентябре 2025 года 74% опрошенных готовы были поддержать этот план, разница в пределах погрешности по сравнению с текущим показателем. В то же время с 18% до 31% стало больше тех, кто "легко согласятся на этот план.

КМИС отмечает, что условный план Европы и Украины таков:

  • Украина получает надежные гарантии безопасности от Европы и США, которые включают постоянные поставки Украине оружия и денег в достаточном количестве, а также закрытие украинского неба от российских атак;
  • нынешняя линия фронта замораживается, Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но Украина и мир официально этого не признают;
  • Украина движется к вступлению в ЕС;
  • санкции против России сохраняются до установления устойчивого мира и исчезновения угроз повторного нападения от России.

Справка. КМИС провел опрос методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Было опрошено 547 респондентов.

Мирные переговоры - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп направил своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Европу на фоне ускорения мирных переговоров по Украине. Они проведут в эти выходные переговоры с Владимиром Зеленским по последней версии плана по прекращению войны между Россией и Украиной перед саммитом европейских лидеров в Берлине в понедельник.

Как пишет The Telegraph, решение направить посланников на встречу с президентом Украины, очевидно, является сигналом того, что Белый дом считает, что переговоры движутся в правильном направлении. В четверг представитель Трампа заявил, что тот направит своего представителя на переговоры только в том случае, если посчитает, что достигнут достаточный прогресс.

