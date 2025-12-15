Девушка вылетела из проекта в 8 выпуске.

Экс-участница 14 сезона романтического шоу "Холостяк" и предпринимательница Ирина Кулешина честно рассказала, что обиделась на Тараса после вылета из реалити.

Напомним, что в 8 выпуске, за шаг до знакомства с родителями девушки, актер не дал ей розу. Тогда Цымбалюк не поверил в рассказ Ирины о довольно простом начале ее бизнеса, а еще возмутился беспорядком в комнате. Бывшая участница проекта отметила, что была поражена решением главного героя и некоторое время не могла прийти в себя.

"Когда Тарас попрощался со мной, меня поразила не сама ситуация, а одна фраза, которую он тогда сказал. Именно она выбила меня из колеи. Приходила в себя я примерно неделю. Мне было обидно. Со временем обида прошла, я отпустила ситуацию и проживаю свою прекрасную жизнь", - призналась девушка в интервью РБК-Украина.

Видео дня

Ирина подчеркнула, что чувствовала, что между ними с Тарасом был интерес. Однако перед своим вылетом чувствовала, что все изменилось.

"Когда ты видишь резкий холод в свою сторону, все становится понятно без слов. Если мужчина охладел ко мне, я закрываюсь, тем более когда мне в лицо не говорят причины. Моя интуиция всегда работает на 100%, и я знала, что поеду домой! И хорошо, что больше я не тратила свое время на мужчину, которому я резко перестала нравиться. Мне важна взаимность, а не присутствие "для галочки", - добавила предпринимательница.

Напомним, ранее экс-супруга Цымбалюка эмоционально высказалась о его участии в шоу "Холостяк".

Вас также могут заинтересовать новости: