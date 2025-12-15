Как и любая не слишком популярна технология, беспроводной HDMI работает, но с оговорками.

Беспроводной HDMI - это альтернатива привычному кабелю цифрового сигнала, но с кучей оговорок. И подходит он далеко не всем.

Вместо HDMI-кабеля вы используете передатчик и приёмник. Один подключается к приставке или ПК, а второй - к телевизору. Картинка и звук передаются по воздуху, без протягивания проводов. В открытом пространстве без лишних помех, такая схема действительно работает стабильно и даже позволяет, например, вывести изображение с ПК из другой комнаты на основной телевизор.

Но за удобство приходится платить, и не только деньгами, а и возможностями. Большинство беспроводных систем рассчитаны на 1080p, а не на 4K, не говоря уже про 8K. Радиус действия у них тоже фиксированный - обычно от 9 до 60 метров, реже больше.

Видео дня

К тому же беспроводной HDMI чувствителен к помехам: Wi-Fi, другая электроника, толстые стены могут вызывать задержки, рассинхрон звука и изображения или редкие обрывы сигнала. Плюс сами передатчики и приёмники часто требуют отдельного питания, обычно по USB, что добавляет ещё один провод.

Классический проводной HDMI на этом фоне выглядит скучно, но надёжно. Он дешевле, стабильнее и без проблем передаёт несжатое видео в 4K и 8K вместе с многоканальным звуком. Да, кабели ограничивают свободу размещения техники, а при большой длине возможны потери сигнала, но в целом это самый универсальный вариант для домашних кинотеатров и консолей.

Если важны максимальное качество картинки и звука, стабильность и поддержка современных форматов - проводной HDMI остаётся лучшим выбором. Если же хочется избавиться от клубка проводов за телевизором, вы готовы мириться с ограничениями и не гонитесь за идеальным 4K-изображением, беспроводной HDMI может оказаться удобным компромиссом.

Ранее мы рассказывали, как длина кабеля HDMI влияет на качество сигнала. Специалисты чаще всего сходятся во мнении, что "безопасный" диапазон длины кабеля составляет примерно 8-15 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: