Вероятной причиной снижения количества ракетных ударов России по территории Украины может быть подготовка врага к 24 августа - Дню независимости нашей страны.
Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу.
По его словам, сейчас, вероятно, можно наблюдать затишье перед бурей. Активизацию ударов он прогнозирует на праздничные дни 23 августа (День государственного флага), 24 и 25 августа. Сейчас враг накапливает ракеты для массированного удара, предполагает эксперт.
"Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей", - заявил военный эксперт.
Жданов предполагает, что таких ударов может быть несколько и они растянутся по времени, либо же один - 24 августа.
Ранее сегодня Жданов предупредил о высокой угрозе ракетных ударов по территории Украины на День независимости.