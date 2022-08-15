Враг, вероятно, "готовится" ко Дню независимости Украины.

Вероятной причиной снижения количества ракетных ударов России по территории Украины может быть подготовка врага к 24 августа - Дню независимости нашей страны.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии 24 каналу.

По его словам, сейчас, вероятно, можно наблюдать затишье перед бурей. Активизацию ударов он прогнозирует на праздничные дни 23 августа (День государственного флага), 24 и 25 августа. Сейчас враг накапливает ракеты для массированного удара, предполагает эксперт.

"Они так просто это не оставят. И это затишье, я думаю, что оно перед бурей", - заявил военный эксперт.

Жданов предполагает, что таких ударов может быть несколько и они растянутся по времени, либо же один - 24 августа.

Ранее сегодня Жданов предупредил о высокой угрозе ракетных ударов по территории Украины на День независимости.

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