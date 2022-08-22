Сунгуровский не исключил вероятность нового вторжения российских войск.

Россия может устроить новое крупное наступление в Украине, подготовка к нему, вероятно, уже ведется.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский.

По его словам, ВСУ и военно-политическое руководство Украины готовы к возможному обострению ситуации в связи с вражеской активностью у границы и вдоль линии фронта.

"А то, что происходит стягивание ракетных сил… Тут можно предположить несколько вариантов. При этом, вариант массированного удара на День независимости Украины - не самостоятельный. Он может стать частью крупной наступательной кампании. Нельзя забывать, что в резерве у РФ находится еще третий армейский корпус, который формируется в Мулино. Еще есть 40 добровольческих батальонов, которые формируются по всей России (они, в основном, идут на восток, чтобы хоть как-то сковать наши силы). Но не думаю, что они будут ударным кулаком. А вот та группировка, которая собирается в Беларуси, - она может", - считает эксперт.

Стягивание в Беларусь комплексов С-300 Сунгуровский назвал прикрытием и попыткой показать якобы подготовку обстрелов наземных целей.

"Это попытка показать, что готовятся обстрелы наземных целей. На самом же деле готовится крупная наступательная операция, для которой необходима усиленная противовоздушная оборона. Тем более, на фоне той информации, что Украине передаются авиационные средства. Усиление группировки в Беларуси является одним из признаков готовящейся наступательной операции. Но это не обязательно произойдет", - говорит эксперт.

Он также предположил, что направлениями наступления из Беларуси могут стать Ровно и Житомир. "Чтобы перерезать наши логистические магистрали поставок западной помощи", - пояснил эксперт.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может постараться сделать что-то "особенно жестокое".

Недавно украинцев предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны РФ 23-24 августа. В эти дни Украина будет праздновать День флага и День независимости.

Также в СНБО заявляли, что Россия готовит провокации ко Дню независимости и против Зеленского.