Ирина также рассказала, видела ли себя рядом с Тарасом.

Экс-участница романтического шоу "Холостяк-14" и предпринимательница Ирина Кулешина назвала имя финалистки, которая больше всего подходит Тарасу.

Не секрет, что на проекте осталось всего три девушки: Надин, Ирочка и Анастасия. Именно они будут в следующем выпуске знакомиться с родителями Цымбалюка, а затем актер будет выбирать победительницу.

По словам Ирины, которая уже завершила свое участие в шоу, она больше всего болеет за Настю Половинкину.

"Искренне желаю победить Насте, она невероятная девушка, умная, с чувством юмора, знает, чего хочет от жизни", - отметила Кулешина в интервью РБК-Украина.

А вот на вопрос, видела ли девушка себя рядом с Тарасом или даже его женой, она ответила так:

"Чтобы стать женой, нужно провести с человеком определенное время: узнать друг друга, пожить вместе, понять, какие мы в быту, подходим ли друг другу в реальной жизни. И, самое главное, попробовать быть в отношениях без камер, потому что строить отношения на проекте и строить их после - это разные миры, мне кажется. А у нас того времени и не было, и, как оказалось, вообще мы разные".

