Секретарь СНБО заверил, что Украина знает о планах врага и "работает на опережение".

Россияне готовят провокацию против президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, возможны провокации со стороны РФ ко Дню независимости Украины, 24 августа.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.

"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям", – отметил он.

Данилов добавил, что не все может оказаться под контролем, но это нормально в условиях войны. При этом секретарь СНБО заверил, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы врага и давать им достойный отпор.

Напомним, Данилов рассказал, что ядерным шантажом на Запорожской атомной станции российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья, но и со всей Украины.

Он убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.

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