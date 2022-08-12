Россияне готовят провокацию против президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, возможны провокации со стороны РФ ко Дню независимости Украины, 24 августа.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире 24 канала.
"Они этим занимаются постоянно. Мы много проходим таких вещей, работаем на опережение. Также мы располагаем информацией о планах противника почти по всем направлениям", – отметил он.
Данилов добавил, что не все может оказаться под контролем, но это нормально в условиях войны. При этом секретарь СНБО заверил, что специалисты постоянно работают над тем, чтобы узнавать планы врага и давать им достойный отпор.
Напомним, Данилов рассказал, что ядерным шантажом на Запорожской атомной станции российские оккупанты хотят сделать "серую зону" не только из Запорожья, но и со всей Украины.
Он убежден, что воплотить цель этого проекта российским оккупантам никогда не удастся, ведь в их планах отсутствует сопротивление.