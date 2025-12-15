Андрей Матюха и его команда создают проекты для детей, нуждающихся в поддержке

Участие во всех проектах является бесплатным.

"Клуб Супергероев" — благотворительная инициатива фонда, которым руководит Андрей Матюха. Главная цель проекта — помочь детям военнослужащих и внутренне перемещенных лиц найти новые возможности для обучения, развития и адаптации в условиях войны.

Проект охватывает три ключевых направления:

спортивные секции, где дети бесплатно тренируются под руководством профессиональных тренеров;

образовательную поддержку, включая передачу школьных принадлежностей;

IT-обучение, которое помогает школьникам освоить базовые цифровые навыки и попробовать себя в программировании.

Андрей Матюха и команда фонда реализуют эти направления в сотрудничестве с партнерами, общественными организациями и локальными клубами. Каждый проект имеет практическую ценность и ориентирован на детей, которым особенно важна дополнительная поддержка.

"Сильнее вместе": спортивные секции для детей военнослужащих и переселенцев

Это направление ориентировано на физическое развитие и эмоциональную стабильность детей, напрямую затронутых войной. В рамках проекта "Сильнее вместе" Андрей Матюха совместно с клубом SpartaBox и Центром физического здоровья "Спорт для всех" поддерживают ряд бесплатных спортивных секций в Киеве.

Занятия по футболу, баскетболу, боксу, вольной борьбе и боевому самбо проходят в специализированных залах трижды в неделю для детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Тренерами являются опытные специалисты, среди которых Сергей Бобырь и Ренат Ахмедханов — мастера спорта с многолетней практикой работы с молодежью. Главное условие участия — принадлежность к семье военнослужащего или статус ВПО. Все занятия финансируются фондом Андрея Матюхи и являются бесплатными для участников.

"Сила в знаниях": поддержка детей школьными наборами

Еще одно направление "Клуба Супергероев" — обеспечение детей учебными принадлежностями. Фонд под руководством Андрея Матюхи собрал и передал более 5500 комплектов школьной канцелярии детям из уязвимых категорий.

В наборы вошли необходимые предметы для младших школьников: тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы и другое оборудование для учебы и творчества.

Наборы распространялись перед началом учебного года по всем регионам Украины. Приоритет отдавался детям, чьи родители служат в ВСУ или вынуждены были переехать из-за военных действий. Инициатива реализована без дополнительной финансовой нагрузки для семей.

Базовые навыки программирования для школьников

Андрей Матюха и команда фонда в партнерстве с Code Club Ukraine реализуют направление, которое помогает детям освоить основы программирования. В рамках проекта уже прошли два полных курса: язык программирования Python и среда Scratch.

Курс Python прошли более 300 детей, из которых более половины — из семей военнослужащих или ВПО. Программа охватывала базовые темы и была адаптирована для детей без опыта. Обучение длилось несколько недель и завершалось практическими заданиями.

В 2024 году фонд расширил проект, запустив курс Scratch. Дети создавали интерактивные игры, анимации и мультфильмы. Программы делятся по уровню сложности: новичок, базовый и продвинутый. Занятия длятся 40 минут раз в неделю — этого достаточно, чтобы дети усвоили материал без перегрузки.

Обучение проходило одновременно онлайн и офлайн в Днепре, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Львове, Кропивницком, Черкассах и Донецкой области. В проекте приняли участие более 600 детей в 63 группах. Почти треть участников — из семей защитников Украины или вынужденных переселенцев. Фонд планирует расширять это направление и дальше.

Как присоединиться к инициативам Андрея Матюхи

"Клуб Супергероев" открыт для новых участников, однако количество мест в секциях и учебных группах ограничено. Желающим рекомендуется следить за обновлениями на странице фонда в Facebook.

Участие во всех проектах бесплатное. Приоритет отдается детям из семей военнослужащих и ВПО. При открытии новых групп или секций фонд анонсирует набор через официальные каналы.

Роль Андрея Матюхи в деятельности фонда

Деятельность Андрея Матюхи сосредоточена на развитии образовательных, спортивных и гуманитарных инициатив в Украине. Фонд под его руководством поддерживает десятки социальных программ, главная цель которых — помочь детям из уязвимых категорий получить равные возможности для развития и самореализации.