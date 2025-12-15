Андрей Матюха и его команда создают проекты для детей, нуждающихся в поддержке

"Клуб Супергероев" — благотворительная инициатива фонда, которым руководит Андрей Матюха. Главная цель проекта — помочь детям военнослужащих и внутренне перемещенных лиц найти новые возможности для обучения, развития и адаптации в условиях войны.
Проект охватывает три ключевых направления:
- спортивные секции, где дети бесплатно тренируются под руководством профессиональных тренеров;
- образовательную поддержку, включая передачу школьных принадлежностей;
- IT-обучение, которое помогает школьникам освоить базовые цифровые навыки и попробовать себя в программировании.
Андрей Матюха и команда фонда реализуют эти направления в сотрудничестве с партнерами, общественными организациями и локальными клубами. Каждый проект имеет практическую ценность и ориентирован на детей, которым особенно важна дополнительная поддержка.
"Сильнее вместе": спортивные секции для детей военнослужащих и переселенцев
Это направление ориентировано на физическое развитие и эмоциональную стабильность детей, напрямую затронутых войной. В рамках проекта "Сильнее вместе" Андрей Матюха совместно с клубом SpartaBox и Центром физического здоровья "Спорт для всех" поддерживают ряд бесплатных спортивных секций в Киеве.
Занятия по футболу, баскетболу, боксу, вольной борьбе и боевому самбо проходят в специализированных залах трижды в неделю для детей в возрасте от 8 до 13 лет.
Тренерами являются опытные специалисты, среди которых Сергей Бобырь и Ренат Ахмедханов — мастера спорта с многолетней практикой работы с молодежью. Главное условие участия — принадлежность к семье военнослужащего или статус ВПО. Все занятия финансируются фондом Андрея Матюхи и являются бесплатными для участников.
"Сила в знаниях": поддержка детей школьными наборами
Еще одно направление "Клуба Супергероев" — обеспечение детей учебными принадлежностями. Фонд под руководством Андрея Матюхи собрал и передал более 5500 комплектов школьной канцелярии детям из уязвимых категорий.
В наборы вошли необходимые предметы для младших школьников: тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы и другое оборудование для учебы и творчества.
Наборы распространялись перед началом учебного года по всем регионам Украины. Приоритет отдавался детям, чьи родители служат в ВСУ или вынуждены были переехать из-за военных действий. Инициатива реализована без дополнительной финансовой нагрузки для семей.
Базовые навыки программирования для школьников
Андрей Матюха и команда фонда в партнерстве с Code Club Ukraine реализуют направление, которое помогает детям освоить основы программирования. В рамках проекта уже прошли два полных курса: язык программирования Python и среда Scratch.
Курс Python прошли более 300 детей, из которых более половины — из семей военнослужащих или ВПО. Программа охватывала базовые темы и была адаптирована для детей без опыта. Обучение длилось несколько недель и завершалось практическими заданиями.
В 2024 году фонд расширил проект, запустив курс Scratch. Дети создавали интерактивные игры, анимации и мультфильмы. Программы делятся по уровню сложности: новичок, базовый и продвинутый. Занятия длятся 40 минут раз в неделю — этого достаточно, чтобы дети усвоили материал без перегрузки.
Обучение проходило одновременно онлайн и офлайн в Днепре, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Полтаве, Львове, Кропивницком, Черкассах и Донецкой области. В проекте приняли участие более 600 детей в 63 группах. Почти треть участников — из семей защитников Украины или вынужденных переселенцев. Фонд планирует расширять это направление и дальше.
Как присоединиться к инициативам Андрея Матюхи
"Клуб Супергероев" открыт для новых участников, однако количество мест в секциях и учебных группах ограничено. Желающим рекомендуется следить за обновлениями на странице фонда в Facebook.
Участие во всех проектах бесплатное. Приоритет отдается детям из семей военнослужащих и ВПО. При открытии новых групп или секций фонд анонсирует набор через официальные каналы.
Роль Андрея Матюхи в деятельности фонда
Деятельность Андрея Матюхи сосредоточена на развитии образовательных, спортивных и гуманитарных инициатив в Украине. Фонд под его руководством поддерживает десятки социальных программ, главная цель которых — помочь детям из уязвимых категорий получить равные возможности для развития и самореализации.