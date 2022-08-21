В российской армии проводят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях с 22 по 25 августа.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, на Северском направлении враг проводит ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник совершил обстрелы из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Муравьи и Зализный мост Черниговской области и Будки и Искрисковщина Сумской области. "По имеющейся информации враг, закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Харьковском направлении противник обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Прудянка, Новое, Русские Тишки, Перемога, Старый Салтов, Коробочкино, Слобожанское и Великие Проходы. Нанес авиационные удары возле Старого Салтова и Гусаровки.

Как сообщал УНИАН, 21 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия попытается увеличить количество обстрелов Украины 23 - 24 числа.

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