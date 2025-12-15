По мнению исследователей, лев напал сзади, сбил мужчину с ног и несколько раз укусил его за голову.

Археологи, работавшие на некрополе на территории современной Болгарии, обнаружили необычайную историю выживания - скелет молодого мужчины, который пережил смертельно опасное нападение льва примерно 7 тысяч лет назад. Как пишет Interesting Engineering, человек выжил без всякой современной медицины, благодаря заботе своей общины.

Говорится, что при вскрытии могилы №59 на кладбище Козарева исследователей сразу удивило ее содержимое. В захоронении не было никаких погребальных предметов, а само тело лежало глубже, чем в соседних могилах. Скелет, положенный на левый бок, имел необычные следы на костях, которые сразу привлекли внимание ученых.

Дальнейший анализ показал, что молодой человек - чрезвычайно высокий для своего времени - стал жертвой нападения льва. Раны на костях постепенно составили жуткую картину событий, которые больше напоминают сцену из документального фильма, чем реальность доисторической эпохи.

Перед исследователями встал ключевой вопрос: как он выжил? Археологические данные свидетельствуют, что несмотря на тяжелую инвалидность, сообщество не оставило его на произвол судьбы.

"Заподозрив нападение крупного хищника, ученые сравнили характер повреждений с зубами и челюстями крупных плотоядных животных. Судебно-антропологический анализ подтвердил: травмы соответствуют укусу крупного хищника, вероятнее всего - льва", - говорится в статье.

По данным Live Science, лев напал сзади, сбил мужчину с ног и несколько раз укусил его за голову. На черепе обнаружили три серьезных повреждения. Хищник пробил черепную коробку, что, вероятно, привело к поражению мозга. Кроме того, были раздроблены кости голени, повреждены ключица и плечевая кость.

"Самое важное - все эти травмы имели следы заживления. Это означает, что раненый получал длительный уход. Из-за серьезных деформаций тела он не мог самостоятельно передвигаться и нуждался в постоянной помощи, однако прожил еще значительное время после нападения. По оценкам исследователей, его община обеспечивала ему специализированную опеку", - отмечают исследователи.

По словам ученых, случай нападения льва в этом регионе был чрезвычайно редким, но он свидетельствует о высоком уровне сострадания и взаимопомощи среди ранних земледельческих сообществ. Мужчина больше не мог выполнять важную физическую работу, в частности заниматься земледелием, однако община сознательно поддерживала его жизнь.

Даже если, как предполагают некоторые исследователи, он прожил всего несколько месяцев после травмы, сам факт заботы является впечатляющим примером социальной солидарности в глубокой древности.

В то же время способ захоронения может свидетельствовать об изменении его социального статуса - останки мужчины нашли в части кладбища, где обычно хоронили взрослых и подростков без погребальных даров.

