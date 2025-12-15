Специалисты объяснили, какую важную функцию выполняет этот самый маленький палец. Они также рассказали, что было бы, если бы у человека пальцы на ногах были длиннее.

Пальцы на ногах у человека давно утратили способность цепляться за деревья. Теперь на них обращают внимание только, когда меряют обувь.

Как пишет Iflscience, короткие, коренастые пальцы, которыми теперь обладают люди, дают несколько преимуществ, в том числе помогают бегать.

В одном эксперименте исследователи проверили эффективность различной длины пальцев ног и обнаружили, что людям с более длинными пальцами приходится тратить гораздо больше энергии на бег, что предполагает преимущество более коротких пальцев.

Другое исследование, однако, показало, что у спринтеров, как правило, более длинные пальцы, что дает им кратковременное преимущество в скорости в обмен на гораздо большие затраты энергии.

Даже мизинец выполняет свою работу, и делает это хорошо. Хотя все пальцы ног используются для поддержания равновесия и движения, палец, иногда отказывающийся выполнять свою функцию играет удивительно важную роль.

"Цель мизинца - обеспечивать равновесие и движение вперед. При шаге стопа перекатывается с латеральной стороны на медиальную в нормальной биомеханике стопы", - рассказал подолог доктор Брюс Пинкер.

Он отметил, что мизинец играет более важную роль, чем несколько его соседей.

"Мы ходим как на штативе, где сустав большого пальца, сустав пятого пальца и пятка обладают способностью к ходьбе на штативе. Если убрать одну часть этого штатива, вы потеряете равновесие", - добавил врач Венджай Сунг.

Специалисты также рассказали, что потеря мизинца по той или иной причине может привести к изменению походки или даже к падениям из-за потери равновесия.

