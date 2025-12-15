По словам Свириденко, новый подход должен позволить критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах.

По всей стране вводят новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в социальной сети Facebook.

В частности, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям вместе с Командованием Воздушных Сил ВСУ и областными военными администрациями запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

"Дифференциация сигнала по отдельным районам поможет сократить продолжительность тревог в тех громадах, где в конкретный момент нет реальной угрозы. Об этом давно просили бизнес и местные общины, чтобы предприятия могли работать без простоев", - отметила Свириденко.

По ее словам, на первом этапе система прошла тестирование в 13 регионах. Теперь она расширена на все области. Глава правительства объяснила:

"Новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах. Наибольший эффект фиксируем в Днепропетровской области, там некоторые громады получили более 100 дополнительных суток без тревог. В Сумской области время тревог сократилось на 50 дней, Харьковской - более чем на месяц в некоторых громадах".

По ее убеждению, это позволяет критической инфраструктуре и бизнесу работать более стабильно и поддерживать экономическую активность в регионах.

Кроме этого, передача сигнала от Воздушных сил в ГСЧС теперь длится не несколько минут, а 8-15 секунд, что повышает оперативность реагирования.

Влияние воздушных тревог на жизнь украинцев

Как сообщал УНИАН, в Киеве во время воздушных тревог значительно повышаются цены на услуги такси. Это вызывает возмущение среди жителей столицы. Экономическая причина проста: из-за остановки движения всего наземного метро во время воздушных атак спрос на поездки растет, а количество доступного транспорта уменьшается. По мнению экономиста Олега Пендзина, любые попытки законодательно ограничить тарифы на такси во время тревог обречены на провал. Он добавил, что любые попытки государственного регулирования цен на рынке услуг такси неизбежно повлекут судебные иски.

