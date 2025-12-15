Она идеально подходит для путешественников, желающих отдохнуть от суеты городской жизни и насладиться природой.

Благодаря меньшему количеству туристов и более низким ценам, эта крошечная горная деревушка может стать отличной альтернативой Швейцарии. Об этом пишет Daily Express.

Расположенная в регионе Шкодер на севере Албании, Тети - одна из самых сокровенных тайн Европы.

Отмечается, что эта живописная деревня предлагает потрясающие виды на Албанские Альпы, природные ландшафты и леса. Являясь частью Национального парка Тети, деревня окружена зеленью, лесами и нетронутыми пейзажами. С населением чуть более 300 человек, она предлагает настоящий отдых от суеты, толп и хаоса более известных европейских туристических центров.

"Если вы жаждете покоя, приключений и живописных пейзажей, Тети в Албании - обязательное место для посещения. Туристов тепло встречают местные жители, которые живут в этом районе веками, сохраняя свой образ жизни среди потрясающей природы", - сказано в статье.

Посетители, желающие погрузиться в албанскую культуру, могут остановиться у семей Тети, в гостевых домах и в отреставрированных домах недалеко от национального парка.

Важно, что деревня по-прежнему довольно отдалена и недоступна в зимние месяцы.

Парк занимает более 26 квадратных километров и является "домом" для реки Тети, скалистых гор, кристально чистых фонтанов, зеленых панорам и долины, расположенной на высоте 900 метров над уровнем моря.

Отмечается, что одной из главных достопримечательностей деревни Тети является пеший маршрут к водопаду Грунас, расположенному в самом сердце Албанских Альп и начинающемуся у западного подножия вершины горы Боши. 25-метровый водопад позволяет посетителям насладиться захватывающими видами албанских гор, а также ведет к Голубому Глазу Тети.

Пеший маршрут "Голубой Глаз Тети" протяженностью 17 километров соединяется с деревней Ндерлисе. Всего в 7 километрах от центра деревни Тети вас ждет захватывающее зрелище: бирюзовые и изумрудные воды посреди известняковых скал. В статье советуют:

"Тем, кто ищет более спокойного отдыха на природе, предлагается пообедать в деревне Ндерлис, откуда открывается вид на природные бассейны и горы".

Инетесно, что из-за своего уединенного расположения в Тети нет банкоматов, многие кафе и супермаркеты принимают только наличные, поэтому посетителям следует взять с собой как можно больше денег, так как цены в кафе и супермаркетах могут быть высокими.

