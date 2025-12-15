После поднятия грузовых тарифов на 20%, Укрзализныця потеряет столько же в грузоперевозках, - член Наблюдательного совета

Укрзализныця провела исследование влияния индексации тарифов на объемы грузовых перевозок, и оно показало, что повышение тарифов на 20% может привести к тому, что объем перевозок грузов снизится на 19%. Об этом сообщил член Наблюдательного совета Укрзализныци Анатолий Амелин.

"У нас большая долговая нагрузка. Общая сумма долгов более 1 млрд долл. Нам нужна очень жесткая реструктуризация долгов, изменение политики государства по финансированию пассажирских перевозок, нужно ускорять процесс анбандлинга", - говорит он.

В то же время, он отметил, что в случае повышения тарифов есть риск падения спроса на такие перевозки - ведь повышение тарифов приводит к тому, что объем перевозок грузов падает на такое же количество процентов.

Видео дня

"Пока мы не решим вопрос реальной компенсации за пассажирские перевозки, не примем стратегическое решение о сокращении неэффективной инфраструктуры и убыточных направлений, компания будет чувствовать себя очень тяжело", - резюмировал Амелин.

Как известно, Укрзализныця выступила с инициативой повысить на 40% тарифы на грузовые перевозки. В то же время, против выступили в Минэкономики: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр.

Вас также могут заинтересовать новости: