Парень впервые будет знакомиться с родителями жены.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - Маша - едет с мужем-иностранцем в Украину.

В своем Instagram девушка опубликовала видео, на котором ее избранник Эден Пассарелли говорит, что готов впервые увидеть родину жены и наконец познакомиться с ее родителями.

"Эден, скажи, пожалуйста, ты рад, что едешь в Украину? Да! Ты рад, что увидишь моих папу и маму? Да-да!" - пообщалась пара на камеру.

К слову, позже Маша рассказала, что они не успели вовремя добраться на самолет в Варшаву. Поэтому теперь ждут следующий, чтобы потом пересесть на поезд в Украину.

"Мы не успели на наш самолет в Варшаву. Теперь ждем где-то четыре часа на новый самолет. Будем стараться успеть на поезд", - отметила Полякова.

Напомним, Маша познакомилась с Эденом в Соединенных Штатах Америки, где она сейчас получает образование. А этим летом девушка опубликовала кадры с их росписи, на которой не было ее родителей. Саму же свадьбу, по словам дочери Поляковой, они планируют сыграть 3 июня следующего года во Франции или где-то в Европе.

