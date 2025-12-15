Филипп признался, что у него есть дополнительная работа.

Украинский музыкант, соавтор группы Kadnay и сын известного шоумена Дмитрия Коляденко - Филипп - рассказал о бронировании от мобилизации.

По словам 32-летнего артиста, сейчас он занимается не только музыкой, но и преподавательской деятельностью. Поэтому у него есть бронь как у учителя.

"Я преподаю музыкальное искусство. Это обычная киевская школа на Печерске. Поэтому уже два года есть бронирование", - отметил Филипп в проекте "Ранок у великому місті".

Коляденко добавил, что приглашение в школу стало для него приятной неожиданностью. Однако ранее он уже имел опыт преподавания в университете.

"Я скажу честно, приглашение преподавать в школе на Печерске для меня было открытием и радостью, но до этого я читал лекции в университете культуры, у Шевченко, которого я и закончил, но немного по другому направлению, потому что я журналист", - поделился артист.

