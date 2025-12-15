Комплекс будет включать роскошный отель, который будет расположен рядом с парком.

Осенью 2026 года на территории курортного комплекса VidantaWorld Nuevo Vallarta в Мексике откроется первый в мире "люксовый тематический парк" BON Theme Park.

Как пишет Daily Mail, пока что организаторы раскрыли лишь часть деталей о новом парке развлечений - по их словам, это "небольшой фрагмент" масштабного проекта. В то же время уже известно, что парк будет делать ставку на сочетание развлечений, технологий и премиального сервиса.

Среди главных аттракционов - Cirque du Soleil LUDÕ, водное вечернее шоу, которое обещает удивить гостей "искусством мирового уровня". В зоне Wonder Bay посетители смогут увидеть неожиданные парады и лазерные шоу, "танцующие в небе", говорится на официальном сайте парка.

В BON Theme Park запланировано 25 аттракционов. Среди них - Floresta Drop, семейный экстремальный аттракцион, а также Tempest Towers, которые обещают резкие спуски с "головокружительной высоты".

Помимо развлечений, комплекс будет включать роскошный BON Hotel (название расшифровывается как Beauty of Nature - "Красота природы"). Отель будет расположен рядом с парком, обеспечивая удобный доступ для гостей. Также на территории курорта будут работать 25 ресторанов и 16 торговых зон.

"На сайте компании BON Theme Park называют "самым роскошным и увлекательным тематическим парком для всех поколений". Исполнительный вице-президент Grupo Vidanta Иван Чавес ранее заявлял, что проект станет "первым в мире люксовым направлением для гостей всех возрастов", - говорится в статье.

По словам Чавеса, сочетание инноваций, природной красоты и высокого уровня комфорта должно установить новый глобальный стандарт в сфере развлекательного туризма. Он также отметил, что сотрудничество с ведущими креативными командами мира позволит BON стать одним из самых знаковых и трансформационных туристических направлений.

Бренд VidantaWorld уже владеет двумя пляжными курортами в Мексике и мегаяхтой.

Масштабные проекты в сфере развлечений

Тем временем в мире продолжаются и другие масштабные проекты в сфере развлечений. В прошлом месяце стало известно о планах открытия тематического парка Paramount Pictures стоимостью £5 млрд вблизи Сеула в Южной Корее. Там могут появиться аттракционы по мотивам Nickelodeon, Top Gun и Star Trek.

Эти новости появились на фоне окончательной отмены проекта так называемого "Лондонского Диснейленда" в районе Дартфорда, который оценивали в £2,5 млрд. В январе 2025 года компания-разработчик была ликвидирована по решению Высокого суда Великобритании, пишет Daily Mail.

Новости туризма

Напомним, Египет представил тщательно отреставрированные колоссальные статуи древнего фараона Аменхотепа III - одного из величайших фараонов, который правил в течение 50 лет Нового царства, с 1390 до 1353 года до н.э. Монументальные алебастровые фигуры в городе Луксор, известные как Колоссы Мемнона, изображают Аменхотепа III, который правил Древним Египтом около 3400 лет назад. Говорится, что их повторная сборка и реставрация завершают масштабный проект реконструкции, который длился почти 20 лет.

