Звезда также ответила, делала ли популярные инъекции для потери веса.

Известная украинская певица Джамала рассказала о похудении после третьих родов.

Не секрет, что артистка в третий раз стала мамой в мае 2024 года. Ранее она признавалась, что во время беременности набрала 20 килограммов. Сейчас звезда почти полностью вернулась к привычному рабочему ритму и поражает своим внешним видом. На днях Джамала поделилась своим методом похудения и ответила, колола ли популярные сейчас уколы для уменьшения веса.

"Нет, не колола. Спорт, пилатес, еда. Мне подошло не ужинать. Я кормила грудью. Прошло время - я сбросила 7 килограммов за первую неделю, когда закончила кормить. А потом оно само понемногу стало уменьшаться", - отметила певица в проекте "Ранок у великому місті".

Видео дня

Звездная мамочка добавила, что после всех трех беременностей ей всегда удавалось возвращаться в форму. Однако на этот раз процесс занял больше времени.

"Я всегда возвращалась к своей форме. Но третий раз дольше", - отметила Джамала.

К слову, исполнительница вместе с мужем Бекиром Сулеймановым воспитывают троих сыновей: Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и Алима.

Напомним, ранее Джамала показала редкие фото с родителями, сестрой и племянницами.

Вас также могут заинтересовать новости: