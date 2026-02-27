РФ ударила по Украине дронами: в двух портах масштабные пожары, ранен 3-летний ребенок

В Сумской области попали в здание в центре города.

Российская оккупационная армия нанесла массированный удар дронами по Одесской области, в результате чего вспыхнули пожары в двух портах, есть разрушения, ранены два человека, в том числе маленькая девочка.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, враг нанес массированный удар беспилотниками, в результате чего разрушена жилая инфраструктура и т.д.

"Ранения получили 43-летний мужчина и 3-летняя девочка. Пострадавшие находятся в больнице. Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сказала Верба.

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, повреждения понесли портовая и гражданская инфраструктура.

"В портовой зоне вспыхнул масштабный пожар контейнеров, в частности с продовольственными товарами. В жилом секторе зафиксировано разрушение сооружений и повреждение частных автомобилей. В одном из городов области повреждено остекление и фасад жилого дома", - отмечают в ГСЧС.

Также разрушено отдельное сооружение на территории детского сада - возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" заявили, что повреждены объекты в одном из портов Большой Одессы и в порту на Дунае. В портах обошлось без пострадавших. В то же время отмечается, что есть повреждения техники, элементов инфраструктуры и административных зданий. Сейчас порты работают в штатном режиме, уверяют в АМПУ.

Также враг атаковал Сумскую область – направил дроны на отель, который находится в центре областного центра. В частности, глава ОГА Олег Григоров рассказал, что сегодня рано утром россияне ударным БПЛА попали в здание в центре Сум. После первого попадания россияне коварно нанесли повторный удар – когда на месте уже работали спасатели. Людей эвакуировали вовремя, пострадавших нет.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 27 февраля (с 18:00 26 февраля) противник атаковал Украину 187 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (ОТО Крым), из них около 120 – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 165 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 14 локациях.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, 26 февраля РФ массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами. Под ударом оказался ряд областей, есть пострадавшие и разрушения.

В частности, в Одесской области был поврежден объект энергетики на юге региона. Было обесточено более 40 тысяч абонентов. В соцсетях очевидцы писали, что атакован, в частности, Белгород-Днестровский район, по информации районной госадминистрации, на тот момент было временное ограничение водоснабжения.

