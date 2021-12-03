По словам Резникова, продолжается проверка состояния выполнения работ на военных складах.

Министр обороны Алексей Резников пообещал, что его подчиненные, которые нажились на злоупотреблениях во время строительства и модернизации военных, "пойдут в тюрьму".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны заявил на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По поводу военных складов, в том числе пожаров, которые привели к потере некоторых из них в предыдущие годы, Резников отметил: "Здесь есть две составляющие. Проверка, почему это произошло, и этим занимается ГБР и другие правоохранители. Но есть еще и строительство новых складов или трансформация (имеющихся – УНИАН). Есть некоторые сомнительные контракты, по которым не завершены работы. Есть уголовные дела. Мы сейчас с правоохранителями проверяем состояние выполнения работ. Но я гарантирую, что эти склады мы достроим, а виновники, которые украли деньги – пойдут в тюрьму".

Также министр добавил, что этому способствуют журналисты-расследователи.

Читайте такжеРезников назвал условия применения военными "Джавелинов" на Донбассе"Не последняя роль в этом средств массовой информации. Я общался с некоторыми журналистами-расследователями и, я думаю, вскоре мы услышим правду", - заявил Резников.

Ранее сообщалось, что боевика "ДНР", который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорили к 6 годам тюрьмы.

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Автор: Дмитрий Хилюк