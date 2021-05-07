По данным дела, подозреваемые допустили расположение военного объекта непосредственно возле населенного пункта.

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по взрывам на военных складах вблизи города Сватово Луганской области в 2015 году.

Как сообщает пресс-служба ГБР, из-за халатного отношения к военной службе двух командиров реактивных артиллерийских батарей погибло три человека и причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

Читайте такжеИстория взрывов: в Украине горели четыре военных склада (видео)"В 2015 году подозреваемые, грубо нарушив требования руководящих документов, допустили расположение военного объекта - полевого артиллерийского склада - непосредственно возле населенного пункта, города Сватово Луганской области. В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 октября 2015 года на указанном складе, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов, возник пожар "из-за диверсии неустановленных лиц". Попаданием детонировавших боеприпасов часть ненадлежащим образом расположенной военной техники была уничтожена, а как следствие - сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений.

Взрывы военных складов в Сватово: что известно

29 октября 2015 года в Сватово Луганской области возник пожар на полевых складах сил АТО, где хранилось около 3 тыс. тонн боеприпасов.

Вследствие взрывов боеприпасов погибли трое военнослужащих и гражданский, была уничтожена техника, а также проводилась эвакуация.

В феврале 2021 года Государственное бюро расследования сообщило первые подозрения по делу - двум военнослужащим ВСУ за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества.

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Автор: Дмитрий Хилюк