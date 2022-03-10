Они обсуждали войну в Украине, которую 24 февраля развязала РФ.

В сети появилась запись разговора украинца с россиянином, которые обсуждали войну на территории нашей страны.

"Саня, ты понимаешь, нас Европа запаковала таким оружием, что если ты едешь даже на танке, простой Николай с кустов нажимает на кнопку и вас всех нет. Ты понимаешь? Посмотри как палят колонны (российских оккупантов, - УНИАН). А еще есть такая штука как Байрактар. Эта штука летает на высоте 8 километров 24 часа. И просто тихонько сбрасывает бомбы. И разлетаются ваши кишки по деревьям. У ворон есть что кушать", - рассказал украинец своему товарищу из России.

"Скоро у вас ничего не будет. Вы будете есть мох, если найдете. Будут вареники с мхом. Я тебе говорю, беги куда-нибудь. В лес беги, там и сиди. Вас здесь положат", - призвал украинец своего друга сбежать от призыва на войну в Украине.

При этом россиянин отметил, что в Калининградской области даже лесов нормальных нет, чтобы сбежать.

"Нас заблокировали полностью. Мы даже рыпнуться не можем. Добраться можно только до Питера - 10 самолетов и три парома", - говорит россиянин.

Кроме того, россиянин признался, что написал рапорт на увольнение, так как ему совсем не нравится то, что сейчас происходит.

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