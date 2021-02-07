Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Сегодня недалеко от Новомихайловки Донецкой области в результате обстрела из снайперского оружия ранен украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.

Читайте такжеСтали известны имена погибших в результате подрыва на Донбассе военных"Сегодня, 7 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

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Автор: Тамара Отовская