Сегодня недалеко от Новомихайловки Донецкой области в результате обстрела из снайперского оружия ранен украинский военный.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
Читайте такжеСтали известны имена погибших в результате подрыва на Донбассе военных"Сегодня, 7 февраля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.
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