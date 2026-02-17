'Кремль выбрал удачный момент': Волкер объяснил, почему Трамп не понимает манипуляций РФ

По словам дипломата, Путин пользуется слабостью Трампа в отношении заключения соглашений.

Бывший специальный посланник США (2017-2019) в Украине Курт Волкер считает, что в ближайшем будущем между Украиной и Россией, скорее всего, будет заключено перемирие. Однако это не означает конец, а лишь начало дальнейших событий. Об этом он сказал в интервью Onet, передает Welt.

Когда его спросили, что он увидел в глазах российского диктатора Владимира Путина, когда был спецпосланником президента Дональда Трампа в Украине в эти годы, Волкер ответил:

"Холод и расчетливость. Он решительный и беспринципный человек. И циничный. Представьте, что вы видите все эти черты воочию в человеке, который стоит прямо рядом с вами. Он очень хорошо знает, чего хочет. Он не испытывает никаких угрызений совести, когда лжет вам в лицо. Он манипулирует людьми и знает, как оказывать давление. Все это приводит к ужасным вещам, которые мы наблюдаем. Но чтобы быть таким, нужно быть чрезвычайно сосредоточенным. Путин такой".

По словам дипломата, российский диктатор верит, что распад СССР был величайшей трагедией 20 века, а также обвиняет советских лидеров и уверяет, что "они имели великую империю и уничтожили ее, потому что не были достаточно беспринципными".

"Что делает Путин? Он пытается восстановить величие Российской империи и считает себя аналогом Екатерины Великой или Петра Великого", - добавил Волкер.

Он отметил, что Трамп не понимает этого, ведь не знает истории и не интересуется ею.

"Так же его не интересует, скажем так, культурное измерение господства над Россией. Он не понимает эту страну и ее народ. Для него все равно. Кому интересно, кому это принадлежит? Он не руководствуется такими вопросами в своей политике", - объяснил дипломат.

В то же время президента США мотивируют заработок денег и заключение выгодных сделок, что понимает Путин и эффективно это использует, говорит бывший спецпредставитель Трампа.

Журналист издания напомнил, что именно из-за этого Россия предложила США двусторонние экономические соглашения на сумму 20 триллионов долларов, обойдя Украину.

В свою очередь Волкер добавил, что для этой задачи Москва выбрала Кирилла Дмитриева, ведь он руководит государственным фондом.

"Трамп всегда хотел иметь государственный фонд, поэтому это может вызвать у него зависть. Дмитриев посылает четкие сигналы - мы можем делать совместный бизнес. Он получил образование в Гарварде, красноречив и имеет деньги. Он именно тот тип человека, который привлекает внимание президента США. И поэтому Трамп имеет Стива Уиткоффа на своей стороне как противовес Дмитриеву. Уиткофф - похожий тип", - подчеркнул дипломат.

По словам Волкера, Путин намеренно заманивает деньгами Трампа, используя эту слабость американского лидера.

"Это почти забавно. Мы можем сидеть здесь и говорить, что это предсказуемая ситуация, поэтому теоретически ее легко избежать. Но Кремль выбрал очень удачный момент, чтобы обнародовать эту сумму. Меня это совсем не удивляет. Эта огромная цифра заставит Трампа подумать: "Боже мой, это грандиозно. Это будет самая большая сделка всех времен". Только это нереально, потому что это в несколько раз превышает валовой внутренний продукт России. Путин не может себе этого позволить. Но сама идея привлекательна для Трампа", - подытожил политик.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее Дональд Трамп обратился с предупреждением к Украине перед переговорами в Женеве. По его словам, он ожидает активного участия Киева в будущем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ.

Также американский лидер заявлял, что Зеленскому нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность. По его мнению, Россия хочет заключить мирное соглашение.

"Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить соглашение. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", - подчеркнул Трамп.

