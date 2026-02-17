Топ-10 лучших корейских хорроров всех времен: список, взорвавший сеть

Это идеальный старт для тех, кто хочет окунуться в мир корейских ужасов.

Корейский хоррор давно заслужил репутацию одного из самых сильных в мире. Эти фильмы не просто пугают, а пробирают до костей, смешивая страх с драмой, социальными темами и психологическим давлением.

Пользователь X Muklis Nonton собрал список страшных корейских фильмов, который внезапно стал вирусным, получив более 200 тысяч просмотров, тысячи реакций и сотни репостов. Это неудивительно, ведь такая десятка точно не оставит равнодушным никого:

1. Крик (The Wailing)

В отдаленном поселке происходят жестокие убийства, связанные со странной инфекцией. Полицейский пытается разобраться в деле, но все больше погружается в мир демонов, шаманов и проклятий.

2. Рассказ о двух сестрах (A Tale of Two Sisters)

Две сестры возвращаются домой после лечения в психиатрической больнице, но в доме их ждет не только строгая мачеха, но и нечто гораздо страшнее.

3. Поезд в Пусан (Train to Busan)

Страшный зомби-апокалипсис застает людей прямо в вагонах скоростного поезда. Им приходится не только бежать, но и выбирать, кем они являются, чтобы выжить.

4. Я видел Дьявола (I Saw the Devil)

Агент спецслужб начинает жестокую игру с серийным убийцей, который лишил жизни его невесту.

5. Вторжение динозавра (The Host)

Семья отправляется на отчаянную миссию по спасению ребенка, которого однажды похищает жуткий речной мутант.

6. Психиатрическая больница Конджиам (Gonjiam: Haunted Asylum)

Команда блогеров отправляется в заброшенный психиатрический госпиталь, чтобы снять стрим. Они быстро понимают, что это была плохая идея, но уже слишком поздно.

7. Шепот стен (Whispering Corridors)

В элитной школе для девочек начинают происходить странные и пугающие события после загадочной смерти.

8. Жажда (Thirst)

Священник после неудачного эксперимента становится вампиром и погружается в запретную любовь и моральный хаос.

9. Звонок (Phone)

Журналистка-расследователь Чжи-вон начинает получать серию угрожающих звонков. Вскоре выясняется, что каждый, кто слышит этот сигнал, обречен.

10. Мимикрия (The Mimic)

Существо в горах имитирует голоса людей, чтобы заманить жертв. Когда женщина слышит голос своего потерянного ребенка, она не может не пойти за ним.

