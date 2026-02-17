Как быстро можно остановить авианосец и где у него тормоз: объяснение экспертов

При максимальной скорости 56 км/ч требуется примерно 3,2 км "резкого торможения" двигателей для полной остановки.

Авианосец США USS Abraham Lincoln - один из крупнейших военных кораблей, когда-либо построенных. Его длина составляет 333 метра, а водоизмещение – приблизительно 100 000 тонн. Это делает резкие изменения скорости или направления движения серьезной инженерной проблемой. Портал Wionews объяснил, сколько времени потребуется, чтобы остановить авианосец, и какие способы для этого используют.

Несмотря на свои размеры, USS Abraham Lincoln удивительно быстр, и способен развивать скорость более 30 узлов (примерно 56 км/ч). Это генерирует огромную кинетическую энергию, так что если бы двигатели просто отключили, корабль проплыл бы много миль, прежде чем сопротивление воды в конечном итоге остановило бы его.

Отсутствие тормозов в море

У кораблей нет тормозов, как у наземных транспортных средств; они полностью полагаются на сопротивление воды и тягу гребного винта. Для быстрой остановки экипажу необходимо выполнить маневр "резкого торможения". Для этого инженерная команда должна измененить направление вращения массивных гребных винтов для создания тяги в противоположном направлении, противодействуя поступательному движению корабля.

Тормозной путь и время остановки

Однако даже при работе двигателей на полной мощности в обратном направлении авианосцу класса "Нимиц", такому как USS Abraham Lincoln, требуется приблизительно 3,2 километра, чтобы полностью остановиться с максимальной скорости.

При этом для замедления корабля с 30 узлов до нуля при стандартной остановке может потребоваться от 15 до 20 минут. При экстренном разгоне это время сокращается, но никогда не происходит мгновенно. Поэтому предотвращение столкновения часто включает в себя поворот, а не торможение.

Сравнение с другими судами-гигантами

Мощь, необходимая для остановки, обеспечивается двумя ядерными реакторами Westinghouse A4W, которые генерируют 260 000 лошадиных сил на валу. Без этой мощи тормозной путь был бы значительно длиннее, ближе к тормозному пути коммерческих нефтяных танкеров.

Так, гражданские супертанкеры, которые тяжелее и имеют менее мощные двигатели, могут тормозить до 15 миль (25 км). USS Abraham Lincoln останавливается гораздо быстрее благодаря высокому соотношению мощности к весу. Его способность остановиться примерно за 3 километра считается высокоэффективной для судна такого размера.

Ранее УНИАН рассказывал, что общая стоимость авианосца USS Abraham Lincoln вместе с авиакрылом достигает 12–16 млрд долларов – больше, чем ВВП ряда малых государств.

