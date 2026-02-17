LELEKA не смогла исполнить главную 'фишку' песни, с которой едет на 'Евровидение' (видео)

Неприятный инцидент произошел на концерте в Киеве.

Победительница Национального отбора на "Евровидение-2026", украинская певица LELEKA (настоящее имя - Виктория Корникова) во время последнего выступления сорвала голос и не смогла вытянуть ноту, которая стала "фишкой" ее конкурсной песни Ridnym. Именно с ней исполнительница должна представить Украину на конкурсе в Вене.

Неприятный инцидент произошел 16 февраля на концерте в Киеве. Соответствующее видео опубликовал журналист Роман Бутурлакин.

"Я ту ноту вытяну! Мне просто нужно выздороветь", - заверила LELEKA.

На днях во время встречи с поклонниками в одном из киевских книжных магазинов певица рассказала, как брала эту высокую ноту на финальном концерте Нацотбора.

"Я почти исполнила поставленную перед собой задачу, но когда уже доходила до финальных прыжков, почувствовала, что уже все заканчивается, и такая злость поднялась. Думаю - нет, нет, нет! Это же не просто нота. Если бы это была просто нота, то хр** с ней. А так... это же символ новой реальности, которую мы все хотим выстроить, я должна дотянуть! И я почувствовала, что у меня просто все сжимается внутри, и тон почти пропадает. Почти. И мне кажется, что он почти пропал, но я не вдохнула, собралась с силами и додавила до конца", - заявила певица.

