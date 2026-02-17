В НАБУ отказались раскрывать информацию об уголовных делах, в которых фигурирует директор Бюро Кривонос, – СМИ

В Национальном антикоррупционном бюро отказались раскрывать информацию по уголовному делу директора бюро Семена Кривоноса о подкупе избирателей и его нахождении в розыске. В Бюро назвали это сведениями, относящимися к персональным данным и не подлежащим разглашению. Об этом говорится в ответе Бюро на запрос "Коротко про".

"Национальное бюро, как орган государственной власти, не владеет запрашиваемыми Вами сведениями, с учетом этого предоставление информации не является возможным", – говорится в официальном ответе Бюро, сообщает издание.

Также в НАБУ приравняли сведения о деле по подкупу избирателей директором Бюро Кривоносом и его пребыванием в розыске к событиям и явлениям, которые происходили или происходят в бытовой и других сферах жизни личности. На основании этого отнесли их к информации о личной и семейной жизни личности, то есть к персональным данным. А значит, их разглашение без согласия лица невозможно, говорится в ответе Бюро.

В то же время, отмечает "Коротко про", сам директор Бюро никаких комментариев по поводу хода уголовного дела о подкупе избирателей не давал. Также неизвестно, поддерживает ли Кривонос отношения с матерью и ребенком, с помощью которых ему удалось получить амнистию по этому делу, сообщили журналисты.

Издание напомнило, что директор НАБУ Семен Кривонос получил обвинительный судебный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу Блока Юлии Тимошенко. Однако в июне 2009 года был освобожден по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка. По информации СМИ, он якобы усыновил мальчика и благодаря этому избежал тюремного заключения.

Во время рассмотрении этого дела Кривонос находился в розыске. Кроме того, по данным экс-прокурора САП Броневицкого, судья давал разрешение на задержание Кривоноса и его привод в суд под стражей.

