После почти года простоя: Метинвест Ахметова возобновил выпуск уникальной продукции

Металлургический комбинат "Каметсталь", входящий в Группу Метинвест, после почти годичной остановки возобновил производство вагонных осей. В январе 2026 года предприятие изготовило первую партию продукции объемом 524 тонны.

Как сообщили в компании, работа висепрокатного стана была возобновлена в условиях энергетической нестабильности из-за обстрелов инфраструктуры. Продукция изготовлена для украинских и европейских клиентов.

Ранее заготовка для производства осей поступала с завода "Азовсталь". А в 2025 году альтернативный украинский поставщик также потерял возможность обеспечивать потребности комбината. Из-за этого уникальный стан был остановлен почти на год.

"По итогам большой работы специалистов Метинвеста и Каметстали были найдены альтернативные решения по импортной заготовке", - рассказали в компании.

Подготовка к запуску началась в декабре 2025 года. Специалисты провели ревизию основных узлов прокатной линии, в частности рольгангов, пил горячей резки, холодильников и механизмов загрузки и разгрузки.

Как известно, металлургические предприятия Метинвеста в 2025 году наладили производство 11 новых видов продукции, три из них - на комбинате "Запорожсталь". В целом же, за более чем десятилетие войны, группе удалось освоить 433 вида новой продукции. Это позволяет компании сохранять позиции на внутренних и внешних рынках и поддерживать промышленный потенциал страны.

