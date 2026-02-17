В Женеве начались переговоры Украины, США и России

На повестке дня - вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

В Женеве начался новый раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и Российской Федерации. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в Telegram.

"Сегодня начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате – Украина, США, Россия", – отметил Умеров

Он выразил благодарность от украинской команды американской стороне за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе, а также - благодарность Швейцарии за организацию и предоставленные условия для проведения встреч.

Видео дня

"Имеем согласованные президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня – вопросы безопасности и гуманитарные вопросы", – написал Умеров.

По словам секретаря СНБО, украинская делегация работает конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий:

"Наша задача – максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир".

Переговоры в Женеве: что известно

Как сообщал УНИАН, переговоры в Женеве продлятся два дня – 17 и 18 февраля. Делегацию РФ возглавляет историк, помощник инициатора войны Владимира Путина Владимир Мединский. Также в российскую делегацию входит заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Американскую делегацию представляют спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич и министр армии Дэн Дрисколл.

Иностранные СМИ не ожидают, что на переговорах в Женеве удастся достичь соглашения о прекращении огня. Во время предыдущего раунда переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля американская сторона предложила снова попытаться ввести энергетическое перемирие, но россияне продолжают обстреливать украинские энергетические объекты.

