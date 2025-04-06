Битва за Торецк уже стоила России 15 тысяч оккупантов 'двухсотыми', - капитан ВСУ

В то же время общие потери врага на этом направлении еще масштабнее.

Потери российских оккупантов в битве за Торецк Донецкой области превысили 15 000 убитыми. Общие потери, учитывая раненых, еще масштабнее. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский.

Как отметил офицер, бригада находится на Торецком направлении с середины июля 2024 года. Битва за город продолжается девятый месяц.

"За это время враг понес без всякого преувеличения катастрофические потери в живой силе, количество безвозвратных потерь врага превысило 15 000 в Торецке. Это те оккупанты, которые были уничтожены. Если говорить об общих потерях врага на нашем направлении за этот период, то это уже более 50 000 личного состава. Кремлевские пропагандисты уже несколько раз объявляли об "освобождении Торецка", все мы это хорошо помним. Было даже несколько попыток где-то на окраинах Торецка вывесить грязную трехцветную тряпку, но все эти попытки потерпели неудачу", - сказал Хоминский.

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Офицер отметил, что в Торецке продолжаются ожесточенные уличные бои, контакт может быть очень близким. Хоминский вспомнил, что бывали ситуации, когда в здании украинские и вражеские позиции разделял только коридор. Вы понимаете, насколько это близкий контакт, насколько это ожесточенные бои. Он добавил, что беспрецедентная битва за Торецк возможна благодаря героизму украинских воинов.

"Но, прежде всего, это пехота. То, что делает сейчас наша пехота в Торецке, возможно, мировая военная история прецедентов не имела. Чтобы вы понимали, часто менять личный состав на позициях в Торецке нет возможности. Потому что заезд на позиции, выезд с позиции - это смертельная опасность. И вот у нас были случаи, когда конкретный боец на позициях находился 77 дней. Вернулся, отдохнул, снова зашел на позиции. Были случаи, когда бойцы на позициях в Торецке находились и более 100 дней. Это более трех месяцев. Сказать, что это героизм - это не сказать ничего. Это просто люди-титаны, нашу бригаду давно называют "Стальной соткой". Вы понимаете, почему так", - сказал офицер.

Хоминский пояснил, что Торецк открывает россиянам путь на Константиновку - один из четырех городов большого пояса: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. Константиновке уже очень серьезно достается, ведь город катастрофически страдает от обстрелов.

"Если до Краматорска, до Славянска долетают КАБы и более дальнобойные вещи, то Константиновка страдает уже в разы сильнее. Сегодня Константиновка, к сожалению, очень и очень серьезно страдает. Не говоря уже о Торецке. Это уже не руины, это уже остатки руин", - добавил он.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в последнее время в медиа и среди экспертов распространяется мнение о подготовке Россией нового масштабного наступления.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы.

В то же время генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос заявил, что у россиян не хватит сил вести наступление по всей линии фронта, но определенное "прощупывание" они все же начнут примерно в середине апреля.

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