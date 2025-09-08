Ситуация могла быть более критической.

В ночь на 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попал не дрон типа "Шахед", а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер", отмечает военный портал Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Об этом говорит результат анализа обломков. Боевая часть ракеты весом 450 кг не взорвалась. В то же время пожар, который возник на верхних этажах здания, произошел из-за возгорания топлива из баков ракеты.

Издание напомнило, что согласно отчету Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, россияне использовали в этой атаке, в частности 9 крылатых ракет с ОТРК "Искандер", из которых четыре удалось сбить.

Отмечается, что крылатая ракета 9М727 является одной из трех, предназначенной для ОТРК "Искандер", вместе с 9М728, 9М729, и порой обозначается просто как "Искандер-К" или Р-500. Считается, что она является вариацией 3М-14 "Калибр" для наземного пуска. Она активно используется врагом для ударов по украинским городам.

"Один из наиболее известных эпизодов с ее использованием - удар по драмтеатру в Чернигове в 2023 году. Как в абсолютном большинстве всех других образцов российского вооружения в этой ракете также активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка, которые производятся в Китае", - говорится в сообщении.

В Defense Express также подчеркнули, что в случае штатного срабатывания боевой части ракеты, а ее масса составляет около 450 кг, последствия этого удара были бы значительно большими.

Попадание в здание Кабмина - что известно

Как сообщал УНИАН, 7 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по городам Украины. В Киеве, в частности горело здание правительства.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подчеркнула, что это впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабинета министров. По ее словам, в результате удара никто не пострадал.

The New York Times впоследствии назвало этот случай "прорывом мощной зоны" ПВО. Военный эксперт Владислав Селезнев отреагировал на это и объяснил, что противовоздушная оборона не может быть на 100% эффективной, даже если вокруг Киева сосредоточено большое количество систем ПВО.

