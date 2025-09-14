Украина изо всех сил пытается защитить себя от растущего числа ударных беспилотников.

Еще три года назад, когда Россия впервые использовала иранские дроны-камикадзе в ходе атак по Украине, за одну ночь было использовано 43 ударных БПЛА. В этом месяце оккупанты запустили уже около 800 дронов против Украины.

Такой резкий скачок стал возможен благодаря огромному росту производства в России ударных дронов-камикадзе, которые находятся в приоритете у кремлевского диктатора Владимира Путина и теперь собираются внутри страны на двух основных заводах. Кремль также наладил массовое производство меньших тактических дронов для фронта, привлекая к этому региональные власти, предприятия и даже школьников, пишет The New York Times.

Резкое увеличение поставок, в сочетании с новыми технологиями и тактиками, стало колоссальным вызовом для Украины, которая в начале войны имела преимущество в дроновой войне, но Россия его постепенно нивелировала.

Видео дня

Россия применяет ударные дроны вместе с ракетами и ложными целями, чтобы перегружать систему ПВО и наносить массированные удары по украинскому оборонному производству, энергетической инфраструктуре и городам. Киев, в свою очередь, добился успехов в нанесении дроновых ударов вглубь России и на днях поразил крупный нефтеперерабатывающий завод под Санкт-Петербургом, пишут журналисты.

В то же время российские атаки остаются более масштабными и сложными, поэтому украинская армия вынуждена менять тактику защиты.

"Война вышла на новый переломный этап в использовании дронов — как на передовой, так и в ракетно-дроновых кампаниях, которые ведут Россия и Украина", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Россия хоть и утверждает, что бьет исключительно по военным объектам, удары нередко приходятся по больницам, школам, жилым домам и детским площадкам, унося жизни украинских мирных жителей.

Главная же цель дронов — сеять ужас, принося войну в города, далеко от фронта, зачастую среди ночи, делая невозможным сон во время массированных атак, пишет СМИ. Это рассчитано на деморализацию украинцев и подрыв их воли к сопротивлению.

Кофман отметил разницу между малыми дронами для фронта и ударными дронами-камикадзе, применяемыми для бомбардировок. И подчеркнул главное во всей этой ситуации: "Несмотря на весь ущерб, история показывает, что победить в войне только за счёт бомбардировок невозможно. Это не блицкриг, и даже немецкий блицкриг не был успешным".

Огромные масштабы дроновых атак

Резкий рост применения дронов начался в сентябре прошлого года, когда Россия впервые за месяц выпустила по Украине свыше 1000 дронов. В 2025 году масштабы возросли до рекорда.

Журналисты уточняют, что с начала года Россия запустила более 34 000 ударных дронов и приманок - это почти в девять раз больше, чем за тот же период годом ранее. Украина сбила или заглушила 88% из них — что меньше, чем в 2024 году, когда показатель составлял около 93%.

Это объясняет, почему, несмотря на современные ПВО и собственные дроновые технологии, Украина всё равно страдает от атак, говорится в материале.

Военный аналитик Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков заявляет, что через нашу оборону впоследствии будет прорываться больше дронов.

Новые технологии и тактики

Усовершенствование дронов также играет свою роль. БПЛА получили лучшие системы навигации, улучшенную защиту от глушения и новые типы боевых частей. А Россия, в свою очередь, изменила тактику. Теперь она запускает дроны "роями" и волнами, задавая запутанные маршруты, чтобы отвлечь от реальных целей. Также оккупанты используют гораздо больше приманок из пенопласта и фанеры, иногда с малыми зарядами, которые в воздухе не отличить от настоящих дронов. И ведут их не через открытые поля, где работает ПВО, а над реками и лесами;

В городах же дроны становятся труднее для сбивания из-за высотных зданий и риска для гражданских. "Они летят выше, двигаются волнами или стаями — в зависимости от программы. В итоге всё сводится к масштабу, изменению тактики и систем наведения", — пояснил Белесков.

Когда Россия подняла дроны выше, Украина начала применять дешёвые дроны-перехватчики с радарами, но их использование пока ограничено, отмечает Кофман.

СМИ заявляет, что Россия постепенно сокращает отставание от Украины в дроновой войне на передовой. Это тревожный сигнал для Киева, который долгое время опирался на превосходство в беспилотниках, чтобы компенсировать нехватку живой силы и оружия. Москва первой применила дроны на оптоволокне, наладила работу элитного подразделения "Рубикон" и создаёт целый новый вид войск — дроновые силы.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине могут развернуть миротворцев ООН. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок допустила это, но заявила, что для этого необходимо соблюсти одно условие.

Кроме того, в FT рассказали об оружии, которое может изменить баланс сил на фронте. Именно рои дронов с ИИ способны существенно преобразовать поле боя.

Вас также могут заинтересовать новости: