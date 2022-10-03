У главы Чечни три сына и самому старшему 16 лет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал отправить своих сыновей на войну против Украины.

Одиозный политик выставил видео в Тelegram.

Кадыров сказал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам вскоре будут участвовать в войне против Украины и "будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения".

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У чеченского лидера три сына (14,15 и 16 лет) и на видео они проходят военную выучку.

"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить. И я не шучу. Настало время показать себя в реальном бою, и это их стремление я лишь приветствую. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках столкновения", - заявил Кадыров.

Рамзан Кадыров: что глава Чечни говорил о войне

Кадыров отказался проводить мобилизацию в своем регионе.

Позже он эмоционально отреагировал на провалы армии РФ в Лимане. В частности Кадыров начал истерить, призывать применить ядерное оружие, а также сделал козлом отпущения генерала Александра Лапина.

Также Кадыров остался недовольным обменом командиров "Азова" на Виктора Медведчука. "Передача даже одного этого Азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому не удивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен", - сказал тогда Кадыров.

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