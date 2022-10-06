Он некорректно интерпретировал данные об электоральных предпочтениях украинцев, чтобы убедить, что часть граждан стремились к присоединению к РФ.

Миллиардер Илон Маск снова прокомментировал ситуацию в Украине и продемонстрировал свою неосведомленность в вопросе.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм опубликовал в Twitter серию сообщений, посвященную Илону Маску, в которой объяснил, почему нельзя требовать от Украины уступить свои территории и поддерживать агрессивные действия России.

"Предлагать нам положить конец российскому вторжению, просто отдав России части Украины – после всех страданий – бессмысленно. Это также надругательство над храбростью украинцев, которые борются за защиту своей Родины", – подчеркнул он.

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Грэм напомнил, что Украина отказалась от ядерного арсенала и подписала Будапештский меморандум в обмен на гарантии защиты ее территориальной целостности. И РФ подписала его, признав Крым и Донбасс украинскими.

"Если вы хотите мира в Украине — а мы все хотим — просто требуйте от России уважать границы, на которые они согласились в 1994 году, и вывести свои войска. Сделать иначе – ... сигнал другим плохим игрокам брать то, что они хотят, силой! Если Илон Маск и другие хотят, чтобы мир и дальше был в хаосе, то непременно надо капитулировать перед Путиным и вознаградить его агрессию", – добавил Грэм.

На это Илон Маск начал утверждать, что, мол, большинство Украины однозначно хочет быть частью Украины,но "некоторые восточные части отдают предпочтение России".

Он также продемонстрировал неактуальные карты электоральных предпочтений украинцев. Маск опубликовал инфографику за 2012 год, на которой можно увидеть, что жители восточных и южных регионов Украины предпочитали "Партию регионов".

В комментариях ему начали объяснять, что поддержка пророссийской "Партии регионов" до начала российской агрессии в отношении Украины не демонстрирует приверженность украинцев России или их стремление присоединиться к этой стране. Акцентировали и на том, что скорее надо изучать карту с итогами голосования за 2019 год, когда абсолютное большинство регионов Украины поддержали партию президента Владимира Зеленского.

Тогда Маск начал противоречить начальном своему тезисе о поддержке присоединения к России отдельными регионами Украины и признал, что захватывая эти территории Россия имела четкие намерения, а поддержка "Партии регионов" не свидетельствует о поддержку присоединения к РФ.

"Херсон и Запорожье почти наверняка не хотят присоединяться к России – аннексия этих областей была сделана для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма. Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но было бы некорректно сказать, что никто не хотел", – сказал он.

Скандальные комментарии Илона Маска относительно ситуации в Украине

3 сентября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит проведение повторного голосования на оккупированных российскими войсками территориях Украины под наблюдением ООН. При этом Маск путал понятия "референдум" и "выборы", называя то, что произошло в 4 областях Украины 23-27 сентября, "выборами".

Также он убежден, что Украине надо отказаться от Крыма и обеспечить водоснабжение полуострова. Мол, попытка вернуть Крым повлечет много жертв и может спровоцировать ядерный удар.

Более того, миллиардер выступил за нейтральный статус для Украины.

На сообщения Маска отреагировали не только возмущенные пользователи Сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя его заявления, подчеркнул, что не стоит прикрывать словом "мир" призывы к захвату новых территорий и убийству тысяч невинных украинцев.

А президент Литвы Гитанас Науседа предложил миллиардеру представить, что кто-то пытается украсть колеса его Tesla и утверждает, что они проголосовали за это.

Позже в Белом доме также прокомментировали "мирный" план Маска, подчеркнув, что любые решения по Украине должны обсуждаться с Украиной.

В России "мирную инициативу" Маск восприняли крайне положительно.

В конце концов Маск решил исправить ситуацию и заявил, что "очень поддерживает Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой ущерб Украине и, возможно, миру".

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