Кравчук, в частности, подчеркнул, что «масштабных военных действий на Донбассе нет».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук разъяснил, как оккупанты будут отвечать за убийства украинских военных и нарушения тишины.

Об этом он рассказал в интервью Настоящему времени.

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Кравчук, в частности, подчеркнул, что «масштабных военных действий на Донбассе нет», а все просчеты делегации, «нарушения со стороны украинской стороны наказываются украинскими Вооруженными силами».

Кравчук утверждает, что боевиков так же должно наказывать их руководство.

"Те, которые пришельцы, разные наемники, они разоружаются и выводятся из Украины. Если они преступники, если они убивали, насиловали, грабили, совершали военные преступления, преступления против человечности, они должны нести наказание. Те, которые просто участвовали в военных действиях, должны быть выведены с территории – если они пришельцы, наемники. А те, которые местные, просто сдают ружья. Невиновные работают, включаются в жизнь, идет нормальный процесс", – заявил Кравчук.

Украинский план по Донбассу: 5 главных пунктов

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановления контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. лиц); только при выполнении первых четырех условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

10 ноября участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы взяли за основу предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Яна Ставская