В то же время, как заявляет украинская делегация, еще рано говорить о результатах обсуждения этого плана.

Участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы взяли за основу предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

Об этом украинская делегация Трехсторонний контактной группе информирует в Facebook.

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"На заседании политической подгруппы главной новостью стало обсуждение украинского «Плана действий». Некоторое удивление нашей делегации вызвало утверждение российской стороны, что якобы украинская делегация обещала утверждение «Плана» украинским парламентом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что после напоминания представителям РФ, что «в Украине действует демократия и парламентский суверенитет, и делегация может лишь давать рекомендации, а не гарантировать те или иные законодательные инициативы, беседа быстро вернулась в конструктивное русло».

"Еще рано говорить о результатах, но по крайней мере можно сказать, что украинский «План» взят за основу", - отмечается в сообщении.

Украинский план по Донбассу: 5 главных пунктов

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановления контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. лиц); только при выполнении первых четырех условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

11 ноября состоится общее заседание ТКГ на уровне глав делегаций.

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Автор: Виталий Саенко