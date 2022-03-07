Часть оккупантов была уничтожена, а часть попала в плен.

Российские оккупанты во время вторжения в Украину взяли с собой парадную форму.

Об этом в Facebook сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.

"Они ехали к нам убивать наших детей, разрушать наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с приколотыми медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и плененных.

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