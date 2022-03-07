Форма оккупантам не понадобилась / фото ССО
Российские оккупанты во время вторжения в Украину взяли с собой парадную форму.
Об этом в Facebook сообщает Командование Сил специальных операций ВСУ.
"Они ехали к нам убивать наших детей, разрушать наши дома, чтобы потом пройти торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с приколотыми медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении", - говорится в сообщении.
Как сообщил председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и плененных.