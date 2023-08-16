Враг применил артиллерию, чтобы убить нескольких жителей села.

В результате удара РФ по Межевской общине на Днепропетровщине погиб 18-летний парень, еще четыре человека ранены, среди них 2-летний ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российские террористы убили 18-летнего парня. Он получил ранения из-за вражеского удара по Межевской общине, что на Синельниковщине. Врачи до последнего пытались спасти юношу. Сделали все, что могли...", - отметил Лысак.

По его информации, еще четыре человека пострадали.

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"Среди них ребенок. Девочке всего 2 года! Сейчас она в удовлетворительном состоянии, будет лечиться амбулаторно", - сообщил глава ОВА.

По информации Лысака, атака произошла после обеда и сейчас там до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 м кв.

Как сообщал УНИАН, вчера около 4:20 российские оккупанты во время массированного ракетного обстрела Украины попали по промышленному предприятию, повредили водный спортивный объект в Днепре.

Как сообщило МВД, возник пожар, который ликвидировали спасатели. В результате атаки есть пострадавшие. Также пострадала гражданская инфраструктура. Поврежден водный-спортивный объект: разбиты окна, разбит фасад и внутренняя стена помещения.

На промышленном предприятии были ранены 2 человека.

Враг продолжил бить по Днепропетровщине днем. Так, трижды за день оккупационная армия накрывала Никопольщину артиллерийским огнем. Под обстрел попали Никополь и Марганецкая община. По ним враг попал 10-ю снарядами.

Погибших и пострадавших нет.

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