В результате атаки есть пострадавшие.

Около 4:20 российские оккупанты во время массированного ракетного обстрела Украины попали по промышленному предприятию, повредили водный-спортивный объект в Днепре.

Как сообщило МВД, возник пожар, который ликвидировали спасатели. В результате атаки есть пострадавшие. Также пострадала гражданская инфраструктура. Поврежден водный-спортивный объект: разбиты окна, побит фасад и внутренняя стена помещения.

На промышленном предприятии были ранены 2 человека.

"59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести. Пожар в общей сложности охватил более 800 кв м. Его локализовали. Спасибо спасателям за слаженную работу", - сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

По его словам был поврежден важный спортивный объект для Днепра.

"Здесь принимали всеукраинские соревнования. Занимались дети. Сегодня, кроме предприятия, российские ракеты изувечили и его. Там вылетели окна, побитый фасад и внутренняя стена. Что касается промышленного объекта, то пожар там уже потушили", - добавил он.

Ракетная атака РФ 15 августа - детали

Ночью РФ нанесла массированный ракетный удар по различным областям Украины. В Волынской области работали силы противовоздушной обороны. Были взрывы в Луцке. Впоследствии стало известно, что в одно из промышленных предприятий есть "прилет". Сначала сообщалось, что есть пострадавшие, а позже стало известно, что погибли три человека.

Во Львовской области в результате российского ракетного удара, нанесенного в ночь на вторник, 15 августа, многие дома получили повреждения.

В воздушных силах зафиксировали пуски по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов, 16 из которых были сбиты силами ПВО.