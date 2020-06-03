Оккупанты "ЛНР" официально понизили статус украинского языка

На оккупированных территориях Донбасса за минувшие годы выстроили систему школьного образования по российским стандартам.

Так называемые "депутаты Народного совета ЛНР" проголосовали за «признание русского языка единственным государственным».

Читайте такжеВ России пожилой учитель физкультуры пять лет насиловал школьниц

Как сообщает «Настоящее время», такое решение поддержали 42 «депутата» из 43 присутствующих.

Ранее на оккупированной боевиками территории "государственными" были признаны два языка: украинский и русский.

Тем не менее, на оккупированных территориях Донбасса за минувшие годы выстроили новую систему школьного образования по российским стандартам. Украинский язык в школах практически не преподается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram