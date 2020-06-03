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Оккупанты "ЛНР" официально понизили статус украинского языка

15:47, 03 июня 2020
Война
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В "ЛНР" ограничили в возможностях украинский язык / Фото Spektr. Press

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Как сообщает «Настоящее время», такое решение поддержали 42 «депутата» из 43 присутствующих.

Ранее на оккупированной боевиками территории "государственными" были признаны два языка: украинский и русский.

Тем не менее, на оккупированных территориях Донбасса за минувшие годы выстроили новую систему школьного образования по российским стандартам. Украинский язык в школах практически не преподается.

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