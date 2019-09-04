Учебники из РФ и «гражданственность Донбасса»: журналисты рассказали о школьном образовании в ОРДЛО (видео)

Детям с оккупированных территорий приходится прилагать особые усилия, чтобы поступить в украинский вуз.

На оккупированных боевиками территориях Донбасса за минувшие годы выстроили новую систему школьного образования по российским стандартам. Украинский язык в школах практически не преподается.

Об этом говорится в материале проекта «Спектр», который опубликовала «Новая газета».

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Отмечается, что сейчас в школах ОРДЛО нет украинских классов и школ, вместо украинской 12-балльной системы оценивается используется российская пятибалльная. Кроме того, есть и специфические добавки в виде «уроков гражданственности Донбасса», начальной военной и медико-санитарной подготовки, а также всевозможная «история отечества».

В результате лучшие выпускники школ на оккупированных территориях получают возможность выезжать в Ростов-на-Дону для сдачи ЕГЭ вместе с российскими абитуриентами и последующего поступления в вузы РФ в рамках особых квот.

В то же время, для поступления в украинские вузы местным детям приходится прилагать особые усилия: дистанционно учиться в украинских школах (параллельно с учебой в ОРДЛО), изучать с репетиторами украинский язык и историю Украины, а в старших классах выезжать через блокпосты на подконтрольную Украине территорию для сдачи ВНО.

В так называемых конституциях «ЛНР» и «ДНР» украинский язык назван «вторым государственным», но делопроизводства на нем не существует. Все украинские школы и классы с годами были переведены на русский язык обучения. Переходный период растянулся с 2014 по 2016 год.

Еще в 2015 году осведомленный источник в «минобразования ДНР» рассказал журналистам, что в Донецк двумя белыми гуманитарными конвоями завезли 1500 тонн российских учебников. Начался другой режим обучения. В 2016 году все классы с украинским языком обучения были закрыты.

Теперь в программах на украинский язык выделен всего один урок в неделю. В начальной школе этот урок делят пополам — первые двадцать минут посвящены непосредственно языку, вторая же часть урока «украинскому литературному чтению».

Отмечается, что в Донецке сегодня очень мало коммерческой рекламы, и большинство рекламных площадок занято долго не снимаемой «патриотической агитацией» боевиков.

Журналисты сообщают, что в мае на линии разграничения проводилась целая «спецоперация». Дети из старших классов с родителями ехали из Донецка и Луганска сдавать украинские государственные тесты по программе ЗНО, но боевики временами не пропускали их через свои блокпосты.

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