РФ обстреливает Одессу дронами: эксперт утверждает, что на городе отрабатывают новую тактику

По словам Коваленко, этот регион остается для врага не только объектом атак, но и полигоном для испытания новых видов вооружения.

В ночь на 5 апреля российские войска атаковали Одессу и область комбинированными группами беспилотников, среди которых, вероятно, были и реактивные дроны - по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, враг отрабатывает на городе новую тактику.

"Точную модификацию реактивных дронов пока не могу назвать, но, скорее всего, в Одессе опробовывалась тактика и эффективность применения этих средств, с учетом растущих показателей перехвата вражеских целей дронами-перехватчиками", - отметил Коваленко.

По его словам, еще 11 января Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало о первом применении врагом модификации "Герань-5", которая фактически является малогабаритной дозвуковой крылатой ракетой. В то же время реактивные дроны типа Shahed-238 российская армия начала использовать раньше - первые сообщения об их сбивании появились еще в январе 2024 года. В течение 2025 года их неоднократно применяли во время атак на Украину, однако широкого распространения они не получили.

На фоне активного развития Украиной средств перехвата беспилотников россияне пытаются найти способы обойти эту систему, добавляет аналитик. Учитывая ограничения в тактико-технических характеристиках, основными путями остаются повышение скорости или маневренности.

Впрочем, дроны с аэродинамической схемой "летающее крыло" не отличаются высокой маневренностью, а с увеличением скорости этот показатель только ухудшается. Именно поэтому появилась еще одна модификация - "Герань-5", которая фактически является копией иранского беспилотника Karrar, что свидетельствует об использовании иностранных технологий, считает обозреватель.

Какие именно аппараты применялись во время этой атаки - Shahed-238 или "Герань-5"/Karrar - пока точно неизвестно. Впрочем, сам характер удара свидетельствует об испытании новых средств и попытке прорвать украинскую систему противодействия дронам.

Коваленко отмечает: как и на протяжении всего полномасштабного вторжения, Одесса остается для российских войск не только объектом атак, но и площадкой для тестирования новых видов вооружения, тактики и модификаций средств поражения.

"Что бы ни атаковало этой ночью Одессу и область, из-за чего пострадали мирные жители, Shahed-238 или Герань-5/Karrar - это было испытание. Прежде всего попытка прорыва нашей зоны перехватчиков-дронов. Одесса, как и всегда на протяжении всего полномасштабного вторжения, остается для оккупантов не только зоной террора, но и для экспериментов и испытаний новых средств поражения, тактики, других изделий и модификаций", - подчеркнул эксперт.

Обстрелы Одесской области - что известно

Как писал УНИАН, российская армия ежедневно атакует с воздуха Одесскую область. В частности, ночью 5 апреля враг нанес дронный удар по Одессе. В результате вражеской атаки на город произошли значительные разрушения - в Хаджибейском районе загорелись автомобили, повреждены дома, а именно разрушен фасад 5-этажного жилого дома с первого по третий этажи.

Произошло возгорание квартир и балконов. Взрывной волной выбиты стекла в соседних домах. Пострадали трое местных жителей.

