Лавров сказал, что для мира необходимо "международно-правовое признание новых территориальных реалий".

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "демилитаризация и денацификация Украины", отзыв исков и отмена санкций против РФ, возврат активов должны быть прописаны в мирном соглашении.

В интервью венгерскому изданию Magyar Hemzet он сказал, что для мира необходимо "международно-правовое признание новых территориальных реалий", возникших после незаконной аннексии Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Эти люди решили свое будущее, свободно выразив свою волю во время референдума. Наша повестка дня включает демилитаризацию и денацификацию Украины, снятие санкций с России, отмену всех исков против России и возвращение незаконно захваченных активов, базирующихся на Западе", - заявил Лавров.

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По его словам, "киевский режим" якобы не представляет население юго-востока Украины, поэтому "претендовать на применение принципа территориальной целостности он не может".

Он лицемерно напомнил, что в 1970-м Генассамблея ООН приняла Декларацию о принципах международного права, где указано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, власти которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов. Лавров сказал:

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон".

Переговоры с РФ

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы переговоров об окончании войны в Украине зависят от позиции Киева, эффективности посредничества США и ситуации на местах.

Позже он отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, который обвинил Россию в затягивании переговоров с Украиной. Песков сказал, что РФ "ничего не затягивает", при этом добавил, что процесс "вряд ли можно сильно ускорить по сравнению с нынешними темпами".

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